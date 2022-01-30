Волоколамск, Московская область, , 21:30 — REGNUM В Подмосковье в одном из жилых домов произошел пожар. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Пожар Pixabay.com

ЧП произошло в воскресенье, 30 января, по адресу: Волоколамск, ул. Советская, д. 16. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме… — сказала собеседник агентства. — Принятыми мерами возгорание ликвидировано».

В настоящее время выясняются причины происшествия.