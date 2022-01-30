Лондон, 30 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. 20-летний английский атакующий полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин, проведший первую половину сезона в московском «Локомотиве» на правах аренды, перейдет в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа.

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Как сообщает издание The Athletic, «Хаддерсфилд» арендует Анджорина на полгода без права обязательного выкупа.

В текущем сезоне Анджорин, выступая за «Локомотив», принял участие в девяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Марсели».

Текущее соглашение Фаустино Анджорина с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 3 миллиона евро.