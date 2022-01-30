Брюссель, 30 января, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Европейский союз работает над новыми ограничительными мерами против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в рамках «работы по сдерживанию России» ЕС продвинулся в подготовке ответных мер, которые приведут к «серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы».

«Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — написал он в своем блоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Washington Post Энтони Файола в своей статье заявил, что в случае введения против России жестких санкций мир ждут серьезные экономические последствия.

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