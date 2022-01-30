Турин, Италия, , 21:16 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Денис Закариа подписал контракт с туринским «Ювентусом».

Логотип Ювентуса

Как сообщает журналист Николо Скира, «старая синьора» заплатит за трансфер Закариа 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Денис Закариа принял участие в шестнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что на Дениса Закариа, помимо «Ювентуса», претендовали мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

Закариа выступает за «Боруссию» с 1 июля 2017 года после перехода из швейцарского клуба «Янг Бойз» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.