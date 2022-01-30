30 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:30 — REGNUM Заявление посла Российской Федерации в Оттаве Олега Степанова о том, что Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 30 января в социальной сети Facebook.

Нацизм. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Уж придётся объяснить. Потому что одно дело — поставлять вооружение правительству страны, а другое воспитывать и поддерживать представителей человеконенавистнической идеологии, которая стала причиной смерти десятков, если не сотен, миллионов ни в чём не повинных людей», — пишет Пётр Л.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского посольства, им тоже интересно, как канадские власти объяснят своё участие в подготовке нацистских бандформирований на территории Украины.

«Не будет никаких объяснений. Никогда не давали они их и не дадут. Канада и состоит из бежавших отсюда тех, кто служил и помогал сами знаете кому и в какие времена. Избежали, так сказать, тюремных сроков за свои преступления», — поделилась своим мнением Валентина О.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Канада не станет отчитываться перед Россией по этому вопросу, потому что тогда вскроется глубинная связь этого государства с нацистскими беглецами после Второй мировой войны.

«Канада всегда была связана с нацистами. С тех самых пор, когда те бежали на канадскую территорию после разгрома в 1945 году», — указывает Николай Г.

«Потому что в Канаде осели все те выжившие нацики, которым хватило ума сбежать от Красной армии во Второй мировой войне. Попрятались по норам, твари. Там их осиное гнездо, в Канаде», — считает Надежда М.

Часть людей полагает, что в Канаду сбежали все те нацисты, с которыми даже Соединённые Штаты брезговали иметь отношения и содержать на своей территории.

«Странно, а чего удивляться-то. В 1945 году американцы переправили в Канаду тысячи недобитков из нацистских дивизий и бандеровцев. Вот их-то потомки теперь и лоббируют этот вопрос. Они ведь никуда не делись. Кроме того, после 90-х в Канаду набежала целая орава украинских мигрантов, которые также стали частью этой деструктивной диаспоры», — отмечает Денис И.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Запад сумел воспользоваться нацистами в своих целях, устроив государственный переворот на Украине. Теперь противники США и НАТО, включая Канаду, используют нацистов, чтобы добиться разрушения Российской Федерации.

«Вот чем интересны мне гегемоны, так тем, что умеют играть в долгую. После Великой Отечественной войны бандеровцев, сбежавших с фашистами, переправили в Канаду, подальше от демократических США. Они поддерживали связь с оставшимися в СССР родственниками. В 70-х годах они начали расползаться по Украине. Отучились в техникумах и вузах. Заняли должности, перетаскивали своих родственников, развивали свою диаспору. А в 2014-м вся эта бомба замедленного действия была приведена в действие. И начали все удивляться, откуда вдруг в украинских городах, далёких от западных областей, столько бандеровцев. Вот оттуда», — указывает Вита Т.

Напомним, 29 января посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости о том, что Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами.