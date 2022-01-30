Яунде, 30 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. 30 января в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе» национальная сборная Египта по футболу в матче ¼ финала Кубка Африканских Наций одержала волевую победу над сборной Марокко со счетом 2:1.

Fifa.com Мохамед Салах

Первый мяч в дебюте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 28-летний фланговый нападающий «Анже» Софиан Буфаль — 0:1. На 53-й минуте лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах вернул номинальных хозяев в игру — 1:1. В конце первого овертайма вышедший на замену Махмуд Хассан впервые вывел сборную Египта вперед, замкнув передачу Салаха — 2:1.

Статистика матча (Египет/Марокко)

Удары 14/16

Удары в створ 5/4

Владение 54%/46%

Угловые 6/3

Нарушения 30/18

Составы команд:

Египет: Абугабаль (Собхи, 96'), Абуд-Фетух, Монем, Хегази (Хассан, 46'), Камаль, Ашраф (Эль-Дин, 90'), эль-Ненни, Сулейя, Мармуш (Сайед, 80'), Мохамед (Собхи, 111'), Салах (Хамди, 120+3').

Марокко: Боно, Масина, Агер, Хакими, Сес, Амрабат, Буфаль (Рахими, 66'), Амалла (Ммаэ, 86'), Баркок (Абухляль, 104'), Эль-Хаддади (Тиссудали, 110'), Эн-Несери (Луза, 86').