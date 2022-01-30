Лондон, , 20:52 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время может стать игроком «Вильярреала».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Также сообщается, что речь идет об аренде на шесть месяцев без обязательного права выкупа футболиста «желтой субмариной».

В текущем сезоне на счету Джованни Ло Чельсо один забитый мяч и две результативные передачи в девятнадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В составе сборной Аргентины Ло Чельсо набрал пять (0+5) очков по системе гол+пас в десяти турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

За «Тоттенхэм» Ло Чельсо выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Бетиса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.