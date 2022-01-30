Лондон, , 20:50 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 62 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 30 января свидетельствуют данные британского правительства.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 62 399 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 16 468 522.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 85 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 155 698.

Напомним, что днём ранее в стране было выявлено более 72 тыс. случаев заражения коронавирусом.