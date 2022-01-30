Вашингтон, 30 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Сирии и Ираке сохраняется угроза со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

«Мы не хотим расширения конфликта, однако наша цель в Пентагоне состоит в том, чтобы оставаться сосредоточенными на террористической угрозе от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая всё еще присутствует в Сирии и, если быть честным, в Ираке», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в окрестностях города Катрун на юге Ливии начались боевые действия между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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