Ньюкасл, Великобритания, 30 января, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ньюкасл» в ближайшее время объявит о трансфере 29-летнего английского центрального защитника «Брайтона». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

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В текущем сезоне Дэн Бюрн принял участие в тринадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эвертона».

За «Брайтон» Бюрн выступает с 9 августа 2018 года после переходу из «Уигана» за 3,35 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В текущее зимнее трансферное окно «Ньюкасл» уже объявил о трансферах Кирана Триппьера (из «Атлетико» за 16,2 миллиона евро), Криса Вуда (из «Бернли» за 30 миллионов евро) и Бруно Гимарайнса (из «Лиона» за 40 миллионов евро).