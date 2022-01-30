Турин, Италия, 30 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. 19-летний нидерландский фланговый нападающий туринского «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен проведет вторую половину сезона в амстердамском «Аяксе». Об этом 30 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Логотип Ювентуса

Мохаммед Ихаттарен перешел в «Ювентус» 30 августа 2021 года из ПСВ за 1,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. При этом полгода назад футболиста оценивали в 12 миллионов евро.

В первой половине сезона Ихаттарен, выступая за «Сампдорию» на правах аренды, не сыграл ни в одном матче за итальянский клуб. В прошлом сезоне на счету нидерландского футболиста 5 (3+2) очков по системе гол+пас в 22-х турах Эредивизи.