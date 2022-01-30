Вашингтон, 30 января, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном могут состояться уже на следующей неделе. Об этом 30 января сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Блинкен и … Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе», — заявила Нуланд.

По ее словам, власти США видят признаки того, что Москва заинтересована в диалоге по предложениям безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила на брифинге, что к продолжению переговоров с Россией и в двустороннем формате, и на площадках Североатлантического альянса (НАТО) и ОБСЕ готовы США.