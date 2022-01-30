Казань, , 20:32 — REGNUM 30 января казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с 29-летним сербским форвардом Джордже Деспотовичем.

Джордже Деспотович Антон Зайцев

Также сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает сербского форварда в 5 миллионов евро.

В казанский клуб Деспотович перешел 27 июля 2020 года из «Оренбурга» на правах свободного агента. За полтора года в составе «Рубина» Деспотович забил пятнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи в 35-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Джордже Деспотович был переведен в дубль «Рубина» и отстранен от работы с основной командой.