Брюссель, , 20:23 — REGNUM Евросоюз, который опасается прекращения поставок голубого топлива из РФ, ведет переговоры по газу с США, Катаром и Азербайджаном. Об этом 30 января сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявление которого обнародовано в его блоге.

Жозеп Боррель European Parliament

По его словам, власти ЕС должны быть готовы на случай, если «дипломатия потерпит неудачу».

«Мы (власти ЕС) рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если РФ решит сократить или прекратить поставки», — отметил Боррель.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге заявил, что Россия выполняет все обязательства перед Германией по поставкам газа.