Сухум, 30 января, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Первые абхазско-российские антитеррористические учения прошли в центре столицы республики Сухуме. Об этом 30 января сообщил председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

«Данное мероприятие организовано для предупреждения в первую очередь внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера», — сказал он.

Киут добавил, что замысел антитеррористических учений состоял в «освобождении правительственного здания с заложниками, захваченными террористами, с применением авиации и бронетехники».