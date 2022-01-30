Тысячи большегрузов скопились на границе РСО-Алании и Кабардино-Балкарии
Владикавказ, 30 января, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Военно-Грузинская дорога была открыта для движения всех транспортных средств утром 28 января. В течение почти всей предыдущей недели проезд по дороге в сторону Грузии из-за непогоды был ограничен, дорогу открывали для большегрузов на кратковременные периоды.
Из-за этого на въезде в Северную Осетию со стороны Кабардино-Балкарии и на границе с Грузией скопилась большая очередь из автомобилей. По данным ГИБДД Ставропольского края, в ней стоят тысячи большегрузов. Госавтоинспекция порекомендовала водителям «учитывать факт увеличения времени прохождения границы и возможность заторовой ситуации».
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Однако уже к вечеру 30 января движение для грузового транспорта через границу с Грузией в пункте пропуска «Верхний Ларс» вновь остановили.