Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к уходу знаменитого режиссера Кристофера Нолана из студии Warner Bros. в Universal его подтолкнул другой индийский режиссер Манодж Неллиятту Шьямалан.

Кристофер Нолан Richard Goldschmidt

«В эпоху, когда все пытаются убедить нас о том, что оригинальные фильмы и кинотеатры вымирают, я в это совсем не верю! Ни капельки. И Universal демонстрирует и продолжает демонстрировать, что это их базовые принципы. Поэтому я надеюсь, что Джордан Пол, Крис, я и все остальные, кто придет сюда, смогут доказать, что каждый хочет видеть свежие, оригинальные идеи в кинотеатре», — цитирует Шьямалана The Hollywood Reporter.

М. Найт Шьямалан стал известен благодаря работой над такими проектами как «Шестое чувство», «Таинственный лес», «Неуязвимый» и «Сплит».