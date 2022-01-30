Черкесск, , 20:05 — REGNUM В центре столицы Карачаево-Черкесии произошла стрельба предположительно из автомата Калашникова. Двое молодых людей из машины расстреляли мужчину, а когда он упал, стали избивать его дубинкой. Пострадавший госпитализирован, нападавшие скрылись, их разыскивают, в республике объявлен план «Перехват». Инцидент случился вечером 29 января на проспекте Ленина в городе Черкесске. Все произошедшее попало на камеры уличного наблюдения.

Автомат Kurdpa.net

«Около дома №23 на проспекте Ленина в городе Черкесске неизвестный произвел не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в 34-летнего жителя города. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и задержанию подозреваемых», — приводит слова представителя МВД по региону «Портал Северного Кавказа».

Пользователи соцсетей, комментирующие видеокадры с места происшествия, называют одной из версий преступления кровную месть. Якобы стрельбу и избиение утроили двое братьев, которые отомстили таким образом за смерть своего дяди. Пару лет назад он был убит потерпевшим и его друзьями. Ряд из них уже осужден, а ему якобы удалось уйти от правосудия.

Отметим, что в настоящее время на сайтах правоохранительных органов информации о произошедшем нет.