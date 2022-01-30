Берлин, , 20:01 — REGNUM Отказ Берлина поставлять оружие Киеву привел к потере репутации и доверия к Германии со стороны ряда партнеров, заявил в интервью агентству dpa глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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«Германия утратила доверие ряда партнёров или рискует его потерять», — сказал он.

По его словам, ущерб репутации Германии уже был нанесен.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада.

Позиция Берлина расходится с большинством стран военного блока НАТО. И канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Кристина Ламбрехт, и глава германского МИД Анналена Бербок заявляли, что ФРГ не будет поставлять оружие на Украину.