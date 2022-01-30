Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Россия якобы продолжает стягивать войска к границе с Украиной «даже на этих выходных». Об этом 30 января сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью Fox News.

Пентагон David B. Gleason

«Они (власти России) продолжают наращивать силы у границы с Украиной», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что РФ не хочет войны и вообще никак не угрожает Украине, а все утверждения властей США об обратном — это полная нелепость.