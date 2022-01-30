Приштина, 30 января 2022, 20:00 — REGNUM Глава косовской радикальной оппозиционной Социал-демократической партии Дардан Молычай 29 января прокомментировал прошедший в Приштине протест против роста цен на электроэнергию на своей странице в социальной сети Facebook.
Политик поблагодарил своих сторонников за решительность:
Напомним, 30 января в Приштине прошла акция протеста против роста цен на электроэнергию. Участники протеста вступили в столкновение с полицейскими. Лидер социал-демократов дал пощечину полицейскому, трое стражей порядка были ранены.
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