Приштина, Сербия, 30 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Глава косовской радикальной оппозиционной Социал-демократической партии Дардан Молычай 29 января прокомментировал прошедший в Приштине протест против роста цен на электроэнергию на своей странице в социальной сети Facebook.

marc valdener Приштина, Косово

Политик поблагодарил своих сторонников за решительность:

Дардан Молычай «Они были очень и очень решительны. МЫ не принимаем возросшие платы по счетам KESCO (частная компания-подрядчик республики, косовской поставщик электроэнергии). Граждане высказали свое мнение, поскольку они действовали. Мы объединились на площади и высказались против триады правительство — KESCO — ZrrE (офис по регулированию электроэнергии, независимое агентство, подрядчик государства). Мы продолжаем: протесты, акции, демонстрации».

Напомним, 30 января в Приштине прошла акция протеста против роста цен на электроэнергию. Участники протеста вступили в столкновение с полицейскими. Лидер социал-демократов дал пощечину полицейскому, трое стражей порядка были ранены.