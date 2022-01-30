Лас-Вегас, США, , 19:57 — REGNUM Британская певица Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за того, что ее брак со спортивным агентом Ричи Полом переживает не лучшие времени. Об этом 30 января сообщило издание The Mirror.

Певица Адель Скриншот с YouTube

Сама Адель заявила, что выступления были отменены из-за плохой подготовки шоу: «Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя, и чтобы оно было достаточно хорошим для вас. Но мы были полностью уничтожены задержками доставки и ковидом».

Ранее британское издание The Sun сообщало, что концерты были отменены из-за разногласий Адель с дизайнером шоу Эсмеральдой Девлин.