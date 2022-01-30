Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Киностудия Marvel Studios официально подтвердила информацию о смене жанра сиквела «Доктора Стрэнджа». Компания назвала грядущий фильм «сверхъестественным приключенческим фильмом».

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

Также сообщается, что фильм получил новый синопсис, который подтвердил, что картина введет новых героев из комиксов и расширит границы Мультивселенной.

Изначально было заявлено, что проект киновселенной будет хоррором.

Мировая премьера второго фильма о Докторе Стрэндже «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» назначена на 4 мая 2022 года. Помимо Бенедикта Камбербэтча, в киноленте сыграют Элизабет Олсен («Ветреная река», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»), Рэйчел МакАдамс («Дневник памяти», «Шерлок Холмс»), Майкл Стулбарг («Опасная игра Слоун») и другие.