Вашингтон, 30 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Законопроект США о санкциях против России находится на финишной прямой. Об этом 30 января заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес в эфире телекомпании CNN.

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«Мы (представители Сената США) находимся на финишной прямой», — сказал он.

По его словам, ограничительные меры в отношении России будут введены в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения Украины и Запада в якобы агрессивных намерениях относительно Киева не раз отвергали власти России.