Вашингтон, 30 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов обсудят с Японией и Южной Кореей варианты ответа на ракетные пуски КНДР. Об этом 30 января заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

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«Я буду обсуждать с нашими коллегами из Южной Кореи и Японии, которые также оказались под угрозой в связи с произошедшим, другие варианты ответа», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, баллистическая ракета средней дальности, запущенная КНДР 30 января, в 16 раз превысила скорость звука.

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