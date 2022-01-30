Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Киностудия Paramount в своем Twitter-аккаунте представила новый тизер с новым кадрами из сериала Halo. Премьера сериала состоится в начале 2022 года на стриминговом сервисе Paramount+.

Halo Infinite 343 Industries

Главные роли в первом сезоне сериала исполнили Пабло Шрайбер («Короли Догтауна», «Ночи в Роданте»), Наташи МакЭлхоун («Шоу Трумана», «Мистер Черч»), Йерин Ха, Боким Вудбайн («Скала», «Человек-паук: Возвращение домой», «Фарго») и Джен Тейлор.

Также сообщается, что в ближайшее время киностудия намерен показать на чемпионате Национальной футбольной конференции полноценный трейлер грядущего сериала.