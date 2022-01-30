Москва, , 19:35 — REGNUM Как сообщает РИА Новости, ученые из Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова разработали вакцину от коронавируса на основе вируса табака.

Вакцина Minpromtorg.gov.ru

По данным проведенных исследований, вакцины порой вызывают слабый именный ответ и ученые стали искать адъюванты, которые будут усиливать действие препарата на иммунитет. Исследователи заявляют, что главное преимущество растительных вирусов — безопасность для человека и млекопитающих. Таким образом, одним из потенциальных адъювантов был назван вирус табачной мозаики, Х-вирус картофеля и возбудитель мягкой мозаики фасоли и мозаики цветной капусты.

Также результаты исследований показали, что их поверхность способна притягивать антигены любых опасных вирусов, в том числе и SARC-CoV-2.