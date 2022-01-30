Москва, 30 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Ушла из жизни советский режиссёр и художник-мультипликатор Майя Бузинова, ей было 92 года. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку», — написал он в Facebook, сообщая о смерти Бузиновой и актера Леонида Куравлева.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января в Москве в возрасте 85 лет.

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