30 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили причину, по которой США собираются ввести против России новые санкции.

Светлана Рыбина, , 19:43 — REGNUM Заявление члена Совета национальной безопасности США Питера Харрелла о том, что администрация американского президента Джозефа Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России и её производственные мощности в случае «российского вторжения» на Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 30 января в социальной сети Facebook.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Америка дискредитирует сама себя, своими же собственными действиями. В глазах нормальных людей такой подход ничего, кроме отторжения, вызывать не может. Америка вмешивается дела другого государства. Манипулирует своим доминирующим положением и не считается с интересами окружающих государств», — указывает Елена Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский представитель признался в том, что антироссийские санкции Соединенных Штатов имеют под собой цель нанести ущерб не только элите России, но её народу.

«Ну то есть американцы признаются, что санкции направлены против российского народа, его промышленности и т.д. Прекрасно. Теперь все маски сброшены», — считает Николай Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что американские политики ненавидят российский народ за то, что он избрал для себя президентом не нового Ельцина, который готов был торговать любыми национальными интересами, а Владимира Путина, который эти национальные интересы яростно отстаивает.

Ельцин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дурдом! Ведь от экономики государства и зависит жизнь людей! На предприятиях работают миллионы граждан. Сами предприятия платят налоги. В общем, американские санкции направлены именно против российского народа и будут для того, чтобы спровоцировать народ на восстание. Но люди-то понимают, кто вводит санкции, и помнят 90-е годы, о которых США отзываются очень хорошо. Байден, когда пришёл к власти, сказал, что в 90-е годы Россия была более демократическим государством, а Ельцин дружил с Америкой. Вот какой им нужен президент в России», — отмечает Василий С.

Часть людей полагает, чем больше США оказывают санкционное давление на Россию, тем более антиамериканским становится российское население.

«Да уж, вы постарайтесь! Чтобы ненависть населения России к вам и вашим вассалам стала настолько огромной, чтобы никогда Российская Федерация с вами больше дел не имела», — призывает Leon R.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора дать отпор американцам и ввести против США ответные и крайне существенные экономические санкции.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не пора ли уже и властям России, даже в ущерб производителям сырья и сельхозпродукции, ввести ответные санкции, запрещающие экспорт удобрений, сырья и полуфабрикатов в Северную Америку и Европу, а также запрет на экспорт в эти регионы всей сельхозпродукции, включая зерновые? Исключением может быть лишь сырьё, поступающее в Европу по трубопроводам. Сжиженный газ, удобрения, зерновые, уголь и прочее с охотой купят и в Азии, в том числе в Японии», — пишет Сергей С.

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре у самих Соединённых Штатов начнутся большие проблемы, которые внесут коррективы в геополитическую карту мира.

«Какая трогательная забота. О своих потребителях подумайте. Они от вашей заботы о мировых проблемах скоро голодать начнут», — предупреждает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 29 января агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому член Совета национальной безопасности США Питер Харрелл заявил о том, что администрация американского президента Джозефа Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный сектор России и её производственные мощности в случае «российского вторжения» на Украину.