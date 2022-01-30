Москва, , 19:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актера Леонида Куравлёва.

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«Леонида Вячеславовича отличали талант, высочайшее профессиональное мастерство и удивительное обаяние», — цитирует Володина сайт Госдумы.

С именем Куравлёва связана целая эпоха в истории отечественного кино.

«Любимый многими поколениями зрителей, Леонид Вячеславович сыграл более, чем в двухстах картинах самых разных жанров. Его работы в фильмах «Вий», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «Начало», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину» вошли в золотой фонд нашего кинематографа. Каждая роль Леонида Куравлёва — это яркий, незабываемый образ», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в Москве 30 января 2022 года после продолжительной болезни. Актёр скончался в возрасте 85 лет.

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