Наталья Стрельцова, 30 января 2022, 22:30 — REGNUM В Москве с 27 января по 13 февраля в Гостином дворе проходит 2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Выставка-форум рассказывает о красоте и богатстве регионов России, соединяет прошлое, настоящее и заглядывает в будущее страны. Она отсылает как к культурным, так и социально-политическим событиям нашей страны.

Гостиный двор
Гостиный двор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене
Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки «Уникальная Россия» после выступления на сцене
Участники выставки «Уникальная Россия» после выступления на сцене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Уникальная Россия»
Посетители на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене
Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отличительная черта выставки — это историческая составляющая. II выставка-форум «Уникальная Россия» в этом году посвящена 1160-летию зарождению Российской государственности; 350-летию императора Петра I; 100-летию СССР; 90-летию Северного морского пути.

На выставке «Уникальная Россия». «Союз кузнецов» России
На выставке «Уникальная Россия». «Союз кузнецов» России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках выставки представлен проект, посвященный 140-летию Всероссийского художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года. Организаторы отмечают, что выставка являлась важным событием в жизни Москвы и ее посетило более миллиона человек. На цифровых панелях представлен каталог 1882 года, история дореволюционных выставок и голограмма памятника «1000-летия России».

На выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Экспонаты на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия»
Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия»
Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кузнечное искусство на выставке «Уникальная Россия»
Кузнечное искусство на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальная экспозиция Фонд «Сто лет СССР» представляет экспонаты, относящиеся к разным историческим периодам Советского Союза, среди которых раритеты из частных коллекций.

Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Уникальная Россия»
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
На выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке проходят мастер-классы, игры и квесты на историческую тему, показы моды, концертная программа. Также представлен широкий спектр живописи, скульптуры, ювелирное искусство, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, церковное искусство, художественная фотография, антиквариат.

Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки «Уникальная Россия»
Показы проекта «Территория Русской моды».
Участники выставки «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды».
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани
Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани
Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани
Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Уникальная Россия»
Показы проекта «Территория Русской моды».
Посетители на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды».
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды».
Зрители показа мод на выставке «Уникальная Россия»
Показы проекта «Территория Русской моды».
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители показа мод на выставке «Уникальная Россия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показы проекта «Территория Русской моды»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деловая программа выставки-форума «Уникальная Россия» включает в себя круглые столы, презентации, дискуссии. Среди названных тем: «Меценаты России — от слов к делу», «Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР», «Сохранить культурный код России», «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика», «Не за страх, а за совесть: нравственные императивы советской повседневности» и др.