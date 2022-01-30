30 января 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 22:30 — REGNUM В Москве с 27 января по 13 февраля в Гостином дворе проходит 2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Выставка-форум рассказывает о красоте и богатстве регионов России, соединяет прошлое, настоящее и заглядывает в будущее страны. Она отсылает как к культурным, так и социально-политическим событиям нашей страны.

Гостиный двор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники выставки «Уникальная Россия» после выступления на сцене Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники выставки «Уникальная Россия» перед выступлением на сцене Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отличительная черта выставки — это историческая составляющая. II выставка-форум «Уникальная Россия» в этом году посвящена 1160-летию зарождению Российской государственности; 350-летию императора Петра I; 100-летию СССР; 90-летию Северного морского пути.

На выставке «Уникальная Россия». «Союз кузнецов» России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках выставки представлен проект, посвященный 140-летию Всероссийского художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года. Организаторы отмечают, что выставка являлась важным событием в жизни Москвы и ее посетило более миллиона человек. На цифровых панелях представлен каталог 1882 года, история дореволюционных выставок и голограмма памятника «1000-летия России».

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонат «Как мыши кота хоронили» на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кузнечное искусство на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальная экспозиция Фонд «Сто лет СССР» представляет экспонаты, относящиеся к разным историческим периодам Советского Союза, среди которых раритеты из частных коллекций.

Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Культурно-исторический проект «Сто лет СССР. Лучший опыт» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке проходят мастер-классы, игры и квесты на историческую тему, показы моды, концертная программа. Также представлен широкий спектр живописи, скульптуры, ювелирное искусство, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, церковное искусство, художественная фотография, антиквариат.

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники выставки «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальный показ от режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показы проекта «Территория Русской моды». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Зрители показа мод на выставке «Уникальная Россия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деловая программа выставки-форума «Уникальная Россия» включает в себя круглые столы, презентации, дискуссии. Среди названных тем: «Меценаты России — от слов к делу», «Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР», «Сохранить культурный код России», «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика», «Не за страх, а за совесть: нравственные императивы советской повседневности» и др.