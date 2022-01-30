Москва, 30 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Украина сыграла решающую роль в распаде Советского Союза, именно президент Украины Леонид Кравчук был инициатором Беловежских соглашений. Ельцин не собирался ничего подписывать, а Кравчук приехал: «Мы вышли из Советского Союза и референдум провели, думайте» — заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM. «Потеря Украины, это вторая болевая точка для нашей страны после распада Советского Союза», — подчеркнул он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

Сергей Степашин рассказал, что о последствиях выхода Украины говорил президенту СССР Михаилу Горбачеву в сентябре 1991 года, когда докладывал об итогах расследования комиссии по ГКЧП, созданной указами двух президентов. «Михаил Сергеевич тогда сказал: «Мы сейчас союзный договор подпишем и все нормализуется». Я сказал тогда: «Михаил Сергеевич, вы извините, какой союзный договор без Украины?» Он посмотрел на меня и не ничего не ответил» — сообщил Степашин.

По мнению бывшего премьера России, молодежь Украины сегодня настроена антироссийски, ориентирована на Запад. «Новые учебники, новая история, преподавание английского — за одно поколение можно что угодно вытравить из памяти» — считает Сергей Степашин.