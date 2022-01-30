Москва, , 19:09 — REGNUM Соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался в Москве, выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующая телеграмма обнародована 30 января на сайте правительства России.

Леонид Куравлёв Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва, — говорится, в частности, в телеграмме. — Ваше горе разделяет вся страна — миллионы людей».

Мишустин отметил, что без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлёва невозможно представить отечественный кинематограф.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января в Москве скончался 85-летний актер Леонид Куравлев.