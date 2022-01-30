Москва, 30 января, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Когда Янукович бежал из Киева в Харьков, не надо было его оттуда отпускать. Харьков — первая столица советской Украины, — заявил бывший премьер России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«На Украине не на того поставили. Янукович трус, убежал из Харькова. Второе: ну подписал бы Янукович рамочное соглашение с Евросоюзом. ЕС разорил бы украинскую экономику и сельское хозяйство за полгода, и через год на Украине был бы пророссийский Майдан», — подчеркнул Сергей Степашин.

Бывший премьер рассказал, что в апреле 2014 года был в Сирии по поручению Владимира Владимировича и встречался с Асадом. Президент Сирии сказал слова, которые Путину очень понравились: «Я не Янукович, никуда не сбегу», хотя ситуация была страшная.

«Я также не понимаю, почему во время Майдана в Киев поехал Владимир Лукин, который просидел там вместе с министрами иностранных дел ЕС, ничего не подписал, поторговал лицом и уехал. Прикрыл по сути дела их действия. Ехать надо было Сергею Лаврову, министру иностранных дел, ставить подпись за Россию как гаранта соглашений, забрать Януковича в нашу резиденцию и не отдавать его, сидеть рядом. А ночью, после подписания, Януковича свергли», — заявил Степашин.