Вашингтон, , 18:55 — REGNUM В случае введения против России жестких санкций мир ждут серьезные экономические последствия, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что Россия является важным экспортером сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.

Обозреватель отметил, что репрессивные шаги западных стран нанесут удар, прежде всего, по глобальным цепочкам поставок и ужесточат правила игры на сырьевом рынке.

Он подчеркнул, что подорожают природный газ, никель, медь и платина, которые необходимы для производства многих товаров — от автомобилей до космических кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лиз Трасс — глава МИД Великобритании — подтвердила, что «на неделе» Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

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