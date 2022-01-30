Москва, , 18:55 — REGNUM «Я чуть не оказался послом в Украине. Мне Владимир Владимирович предлагал это пост после моей отставки из Счетной палаты» — заявил Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сказал тогда, что Янукович — политический труп, его невозможно поддерживать. До Майдана оставалось 2 месяца, было уже поздно. Если бы года 3−4 до него, когда можно было подготовить свою элиту Украины…», — рассказал Степашин.

По мнению Степашина, еще после Виктора Черномырдина (посол на Украине в 2001—2009 гг. — ИА REGNUM) можно было «развернуть» ситуацию на Украине. «Что валить на Черномырдина? Там должны были спецслужбы оперативно работать. Надо было готовить своих людей. Американцы своих подготовили» — считает Степашин.