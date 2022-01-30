Приштина, , 19:01 — REGNUM В Косово в субботу, 29 ноября, прошел митинг против роста цен на электроэнергию. Протест был организован немногочисленной радикальной оппозиционной Социал-демократической партией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протестующие собрались на площади Захира Паязити и прошествовали к правительству, где вступили в столкновение с полицией. Трое полицейских получили ранения. Глава Социал-демократической партии Дардан Молычай дал пощечину полицейскому.

Протестующие швыряли в здание правительства электрические лампочки. В правительстве обвини участников протеста в попытке эскалации напряжения. В Социал-демократической партии обвинили полицию в некомпетентности.

Напомним, из-за энергетического кризиса в Косово введен режим ЧП в сфере энергетики. Выдвинуты предложения об удвоении цен за электроэнергию для хозяйств, потребляющих свыше 600 киловатт-часов в месяц.

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