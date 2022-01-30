Москва, 30 января 2022, 18:37 — REGNUM Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлёва, сообщается на сайте ведомства.
Шойгу назвал артиста «безгранично обаятельным и порядочным человеком».
«Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать … душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей», — отмечается в сообщении.
Куравлёв скончался в Москве после остановки сердца. Он ушел из жизни на 86-м году жизни вскоре после выписки из больницы, где лечился от пневмонии.