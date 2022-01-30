Берлин, , 18:33 — REGNUM Федеральное сетевое агентство Германии пока не получило все необходимые документы по германской дочерней компании Nord Stream 2 AG, что необходимо для сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава ведомства Йохен Хоманн.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию», — сказал он.

По его мнению, «едва ли» данный процесс завершится в первой половине года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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