Москва, 30 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Никто не собирается нападать на Украину, заявил бывший премьер России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM. «Проводя военные маневры, Россия говорит: ребята, если вы начнете военную интервенцию против Донбасса, где живут 500 000 граждан России, мы вынуждены будем защищать наших людей. Американцы сделали бы то же самое», — считает Сергей Степашин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Степашин напомнил события на Гренаде в 1983 году, когда там правил Морис Бишоп и были ранены американские студенты, — войска США зашли и Бишопа убили. «Я уж не говорю про Югославию, про Милошевича и всех остальных, кого американцы там хватали и, по сути, убивали. По Донбассу мы просто сказали — ребята, получите по зубам», — заявил бывший премьер России.

«Американцы используют украинскую тему, хотя Украина им не нужна. Почти все жители Америки не скажут, где Украина находится, и считают украинцев, которые живут в Штатах, русскими», — подчеркнул Степашин.