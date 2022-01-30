Москва, 30 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался в возрасте 85 лет в Москве, выразил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 г Леонид Куравлёв

«Ушел из жизни выдающийся актер (Леонид Куравлёв), безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек, — отметил Шойгу. — Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы».

Глава Минобороны России также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Куравлева.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января в Москве на 86 году жизни скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев.