Москва, , 18:21 — REGNUM Если бы Янукович в свое время обратился России за военной помощью, как президент Казахстана Токаев, РФ бы тоже помогла Украине — заявил бывший премьер России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM. «Нам бы все аплодировали, в том числе и американцы», — подчеркнул он.

Виктор Янукович Иван Шилов © ИА REGNUM

Степашин считает, что президент Токаев правильно сделал, что попросил вывести войска ОДКБ как можно раньше.

«Чем дольше бы мы там сидели, тем сильнее были бы антироссийские настроения. Мы погасили пожар, взяли под охрану особо важные объекты, не лезли в боевые действия, не занимались разоружением. Мы продемонстрировали, что ОДКБ есть, и показали насколько оперативно можем работать» — подчеркнул Степашин.

«Если Казахстан попросит разместить у себя военные базы ОДКБ, то они будут размещены. Но если не захочет, то на «нет и суда нет» — считает Степашин.

Бывший премьер России поделился мнением, что назначение президентом Токаевым одиозного русофоба на пост министра информации — это попытка учесть интересы элит юга Казахстана. «Посмотрим, что этот «одиозный» министр будет говорить. Он уже один раз покаялся, что его неправильно поняли. Было же у нас, когда кандидаты в члены политбюро ЦК КПСС внезапно становились антикоммунистами», — сообщил собеседник ИА REGNUM.