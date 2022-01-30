Степашин: если бы Янукович пригласил войска России, мы бы помогли ему
Москва, 30 января, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Если бы Янукович в свое время обратился России за военной помощью, как президент Казахстана Токаев, РФ бы тоже помогла Украине, заявил бывший премьер России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM. «Нам бы все аплодировали, в том числе и американцы», — подчеркнул он.
Степашин считает, что президент Токаев правильно сделал, что попросил вывести войска ОДКБ как можно раньше.
«Если Казахстан попросит разместить у себя военные базы ОДКБ, то они будут размещены. Но если не захочет, то на «нет и суда нет», — считает Степашин.
Бывший премьер России поделился мнением, что назначение президентом Токаевым одиозного русофоба на пост министра информации — это попытка учесть интересы элит юга Казахстана. «Посмотрим, что этот «одиозный» министр будет говорить. Он уже один раз покаялся, что его неправильно поняли. Было же у нас, когда кандидаты в члены политбюро ЦК КПСС внезапно становились антикоммунистами», — сообщил собеседник ИА REGNUM.