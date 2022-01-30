Москва, 30 января 2022, 18:08 — REGNUM Комитет Национальной Безопасности (КНБ) Казахстана «проспал» мятеж, а если не проспал, а руководил мятежом — это государственное преступление — заявил первый руководитель ФСБ России и премьер-министр РФ Сергей Степашин. «Пусть проведут расследование», — подчеркнул он.
По словам бывшего руководителя ФСБ
Сергей Степашин уточнил, что знал руководителя Комитета Национальной Безопасности Казахстана Карима Масимова, встречался с ним несколько раз, еще когда тот был помощником Назарбаева, и потом, когда Масимов был премьер-министром.