Москва, 30 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Комитет Национальной Безопасности (КНБ) Казахстана «проспал» мятеж, а если не проспал, а руководил мятежом — это государственное преступление, заявил первый руководитель ФСБ России и премьер-министр РФ Сергей Степашин. «Пусть проведут расследование», — подчеркнул он.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

По словам бывшего руководителя ФСБ,

«…ни одно управление КНБ даже не повоевало, разбежались так называемые чекисты казахстанские. Они, кстати, себя чекистами не считают. Видимо понимали, что теряют почву под ногами, не только КНБ, а и крупные олигархические группы, которых КНБ прикрывал. КНБ должен был знать о том, что готовится. Для чего оперативная работа, агентура?».

Сергей Степашин уточнил, что знал руководителя Комитета Национальной Безопасности Казахстана Карима Масимова, встречался с ним несколько раз, еще когда тот был помощником Назарбаева, и потом, когда Масимов был премьер-министром.