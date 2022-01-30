Иерусалим, 30 января 2022, 18:07 — REGNUM В Израиле стабилизируется ситуация с распространением штамма коронавируса «Омикрон», заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Вместе с тем, добавил он, в Израиле сохраняется серьезная нагрузка на больницы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничения для российских туристов, собирающихся въехать в Израиль и привитых вакциной «Спутник V», смягчило израильское правительство.
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