Лион, Франция, , 18:05 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, французский «Лион» близок к завершению сделки по переходу 25-летнего полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Также сообщается, что «Лион» намерен включить в сделку по арендному соглашению необязательное право выкупа.

В текущем сезоне Танги Ндомбеле принял участие в шестнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Тоттенхэм» Ндомбеле выступает со 2 июля 2019 года после перехода из «Лиона» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.