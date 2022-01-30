Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Альтернативные маршруты поставок газа обсуждают США и ЕС, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает Fox News.

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По его словам, подобные обсуждения необходимы на случай, если РФ начнет использовать энергоресурсы «в качестве оружия в конфликте вокруг Украины».

Украина официально не покупает газ у России с 2015 г. после того, как в Киеве произошел госпереворот в 2014 году. При этом Украина закупает т.н. реверсивный газ — это газ из стран ЕС, который страны ЕС закупают в РФ.

Отметим, РФ неоднократно заявляла, что всегда безупречно поставляла газ в ЕС и не намерена использовать транзит «в качестве оружия».