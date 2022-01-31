Деревня Новосаратовка, Ленинградская область, 31 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Тело семилетнего школьника, сына миллиардера Станислава Логунова, который в Ленинградской области прыгнул с пирса на лёд и провалился в воду, нашли спустя шесть дней после происшествия.

СУ СКР по Ленобласти Место несчастного случая в Новосаратовке

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел вечером 24 января в деревне Новосаратовка. Мальчик и его 25-летняя тётя гуляли вдоль берега Невы, в какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, что её племянник спрыгнул с причала на лёд и провалился в воду. Несмотря на предпринятую женщиной попытку вытащить ребенка, мальчика унесло течением реки, он утонул.

«Тело ребёнка обнаружено недалеко от места трагедии», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).